Pavyon gibi kamyon

Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı denetimde durdurulan bir kamyonda, benzerine pavyon ve gece kulüplerinde rastlanılan bir ışık donanımı tespit etti. Polisleri de şaşırtan kamyon sürücüsüne para cezası kesilirken, kamyon ise trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde yaptığı denetimlerde farklı renklerde yanıp, sönen bir ışık donanımına sahip kamyonun seyir halinde olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Durdurulan kamyonun ön kısmında, benzerine pavyon ve gece kulüpleri gibi ortamlarda rastlanılan bir ışık donanımın yer aldığını tespit edildi.

Ekipler trafik kanun ve mevzuatına aykırı şekilde ışık donanımı kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne para cezası keserken kamyonu ise trafikten men etti.



