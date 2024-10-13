HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.10.2024 07:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitmek bilmeyen kadın cinayetleri toplumun kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bir kahreden haber de Ankara'dan geldi. Pavyonda eğlenen bir cani bir süre görüştüğü kadını katletti. Olayın nedeni ise bilinmiyor... Ardından da silahıyla kendine sıktı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken caninin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., N.Ç. isimli kadını tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateş etti. N.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan S.A.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367338_101479

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., bir süre görüştüğü N.Ç. isimli kadını bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. S.A.A., daha sonra ise aynı tabancayla kendini de vurdu.

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367339_101479

ÇOK SAYIDA EKİP HAREKETE GEÇTİ

N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367340_101479

SORUŞTURMA BAŞLADI

Tedaviye alınan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367341_101479

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367342_101479

ALKOLLU-EGLENCE-MEKANINDA-GORUSTUGU-KADI_367343_101479

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ankara Altındağ
En Çok Okunan Haberler
100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

İzmir'de iğrenç olay! Telefona kaydedildiğini fark etti, silahını gösterdi

İzmir'de iğrenç olay! Telefona kaydedildiğini fark etti, silahını gösterdi

TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti!

TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti!

"3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

"3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.