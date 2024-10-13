Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., N.Ç. isimli kadını tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateş etti. N.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan S.A.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., bir süre görüştüğü N.Ç. isimli kadını bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. S.A.A., daha sonra ise aynı tabancayla kendini de vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP HAREKETE GEÇTİ

N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Tedaviye alınan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)