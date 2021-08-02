HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pavyonda korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç hesap kavgasında öldürüldü

Pavyonda korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç hesap kavgasında öldürüldü

02.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç iddiaya göre çıkan hesap kavgasında feci şekilde darp edildikten sonra silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

AW383567_04

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa’da toprağa verildi.

AW383567_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Yolun karşısına geçmek isterken canından olduYolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.