Pawri Girl: Hindistan ve Pakistan'ın sosyal medya kullanıcılarını bir araya getiren 5 saniyelik video

5 saniyelik bir video kli**p, indistan ve Pakistan'daki sosyal medya kullanıcılarını bir araya getirerek imkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardı.**

Pakistanlı Dananeer Mobin 6 Şubat günü Instagram sayfasına kısa bir video yüklerken, bir gecede iki ülkede de bir internet starı haline geleceği aklından bile geçmemişti.

Neydi bu videoyu bu kadar özel kılan? Ama videonun hikayesine geçmeden bir seyretmeniz gerekiyor:

https://www.instagram.com/p/CK9JmaXBEtc/?utm\_source=ig\_embed&utm\_campaign=embed\_video\_watch\_again

İlk bakışta videoda sıradışı hiç bir şey yok. Dananeer, "Bu arabamız, bu biz, ve bu da partimiz" diyor. Arkasında neşe içinde eğlenen bir grup genç görünüyor.

İşte bu videonun bu kadar viral olmasının sebebi de bu neşede yatıyor.

Son zamanlarda haberlerin çoğunun ölüm ve çaresizlik içerdiği her iki ülkede birden, gamsız genç insanların yüzlerini görmek mutluluk yaratmış görünüyor. Hem de onlarca yıldır düşmanlık, anlaşmazlık ve ye yer de çatışmaların ayırdığı iki ülkede.

Dananeer BBC Urdu Servisi'ne, "Dünyanın dört bir yanında bunca sorun ve bölünmüşlük varken, sınır ötesiyle sevgiyi paylaşmaktan daha güzel ne olabilir?" dedi ve ekledi: