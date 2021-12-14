Paxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladı

Dünya çapında çok sayıda kişi "Covid ilaçları ne kadar etkili?" sorusunu sormaya devam ederken ABD'li ilaç firması Pfizer'ın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

FDA ONAYINA BAŞVURULMUŞTU

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

ECZANEDEN ALINIP KULLANILABİLECEK

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek. (AA)



