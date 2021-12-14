HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladı

Paxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladı

14.12.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Covid ilaçları ne kadar etkili?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı için geliştirdiği Paxlovid ilacıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Pfizer, ilacın yüzde 89 etkili olduğunu belirtti.

Paxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladı

Dünya çapında çok sayıda kişi "Covid ilaçları ne kadar etkili?" sorusunu sormaya devam ederken ABD'li ilaç firması Pfizer'ın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

Son Dakika: 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

FDA ONAYINA BAŞVURULMUŞTU

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

ECZANEDEN ALINIP KULLANILABİLECEK

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek. (AA)

Koronavirüs kabusu! 7 hafta komada kaldı yürümeyi de yemek yemeği de yeniden öğrendiKoronavirüs kabusu! 7 hafta komada kaldı yürümeyi de yemek yemeği de yeniden öğrendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
ABD hortum felaketi! En küçük kurban 2 aylık bebek olduABD hortum felaketi! En küçük kurban 2 aylık bebek oldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.