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Payas’ta elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 01:11 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat ve bina boyacı ustası şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde ikamet eden inşaat ve bina boyacılığı yapan İbrahim Aksoy adlı şahıs ev boyama işi gittiği Payas ilçesindeki bir ikamette çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Payas’ta elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat ve bina boyacı ustası şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde ikamet eden inşaat ve bina boyacılığı yapan İbrahim Aksoy adlı şahıs ev boyama işi gittiği Payas ilçesindeki bir ikamette çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Şahsın elektrik akımına kapıldığını gören çevre sakinleri sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol devlet hastanesine sevk edilen bir çocuk babası İbrahim Aksoy yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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