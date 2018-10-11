Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hanedanlığı bitirecek büyük savaş başladı!

Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Saygın Sosyal'ın yer aldığı dizi geçen hafta yeni sezonuna girmişti. Kadrosunu Gürkan Uygun, Güven Kıraç ve Suavi Eren gibi deneyimli oyuncular ile güçlendiren Payitaht Abdülhamid, ilk bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonda başta Rotschild olmak üzere yeni düşmanlar peydahlandı. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanında hanedanlığa karşı yeni planlar üretiliyor. Çıkarılacak yeni savaş ile İslam Dünyası ve siyonistler karşı karşıya getirilecek, böylece Osmanlı Devleti zayıflatılmaya çalışılacak. Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın bölünmesine karşı oynanan oyunları nasıl durduracak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti... PAYİTAHT ABDULHAMİD 56. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI PAYİTAHT ABDULHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. Bu arada, Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır.

Halil Halid, Abdülhamid’den yeni vazifesini alır. Payihat’ın sokaklarını saran zehirli bir sarmaşık vardır; sarmaşığın kökünü kazımak için eski arkadaşlarını arar.

Osmanlı’nın ezeli düşmanı Rotschild’in kızı Şivenaz, sahte bir kimlik altında saraya kıymetli bir misafir olarak girmeyi başarır. Naime ve Seniha’yla birlikte tüm haremi kendine hayran bırakır ama Bidar’da onu rahatsız eden bir şey vardır. Bidar’ın güvenini kazanan Zeynep, Bidar’ın kabusları ve hatırladıklarından Şivenaz’a bahseder… Şivenaz, Bidar’ı tamamen susturma kararı alırken, öte yandan Fuat ile birlikte Vambery’yi Abdülhamid’in gözünden düşürmek için harekete geçerler. Fuat ve Şivenaz hain planlarında başarılı olacak mı? Halil Halid kendini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacak? Abdülhamid Osmanlı’nın bölünmesine engel olmak için ne yapacak? PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56. BÖLÜM FRAGMANI Dizinin 3. sezonunda kimler hangi rolleri üstlenecek: Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor. Halil Halid (Gürkan Uygun)

Ekranların güçlü oyuncularından Gürkan Uygun, Payitaht’a kahramanlığı ile nam salmış “Halil Halid” karakteri olarak girdi. Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah’a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, tüm bunların dışında her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur... Bir tek Zeynep... Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid’i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar...

Hemşire Zeynep (Sedef Avcı)

Güzelliği ve zarifliği ile ekranların sevilen oyuncularından olan Sedef Avcı; Payitaht’ın iyilik meleği “Hemşire Zeynep” olarak izleyicisiyle buluşacak. Gençliği, güzelliği, zekası ve yetenekli oluşunun yanında ailesini kaybettikten sonra, hasta olan kız kardeşinin bakımı için hemşire olan ve bir şekilde Bidar Sultan’la (Özlem Conker) yolları kesişen Zeynep, Sarayda görev yapmaya başlayacak, adeta ailenin bir parçası olacak. Sarayın yanı sıra dışarıdaki hastalarını da ihmal etmeyecek olan Zeynep Hemşirenin yaşamındaki bazı sırları da ekrana gelecek. Abdülhamid’in baş hafiyelerinden Halil Halid’le tanıştıktan sonra, iki taraf da aşktan ne kadar kaçsa da birbirlerine tutulacaklar ve Zeynep’in sırlarının açığa çıkışıyla beraber ilişkinin seyri de değişerek, iki aşık kendilerini çıkmaz bir sokakta bulacaklar. Mısır Hidivi Fuat (Hakan Yufkacıgil)

Daha önce yine TRT’de yayınlanan Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Hakan Yufkacıgil’i bu sezon Payitaht Abdülhamid’te. 40 yaşlarında Abdülhamid’e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat’ı canlandıracak olan Yufkacıgil, şıklığı, zekası, azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük başarılara da imza atmış, aynı zamanda Abdülhamid’in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olarak izleyeceğiz. Bu yıl kadronun yeni karakterlerinden biri olacak olan “Şivenaz”, Fuat’ın tek zaafı ve ölesiye aşkı olacak.