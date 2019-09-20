Payitaht Abdülhamid'e damga vuracak denizaltı sahnesi! Yeni sezon ne zaman? Payitaht Abdülhamid 89. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1’in yapımcılığını Es Film’in üstlendiği cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' dördüncü sezon ilk bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

"Payitaht Abdülhamid"in geçen sezon final bölümünde; ihtilal çıkmış, hain askerler ayaklanmış ve kendi devletlerine saldırmış, Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşmıştı. Abdülhamid, kendisine sadık paşaları ve şehzadeleri ile sarayda kalmış, Devleti, Hakkı, haysiyeti ve haremi savunmak için kendilerini siper etmişti.

TARİHİN İLK DENİZALTI TORPİDOSU PAYİTAHT'TAN ATILIR

İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı’nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır. Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht’ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris’in de gözü aynı silahlardadır.