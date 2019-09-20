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Payitaht Abdülhamid'e damga vuracak denizaltı sahnesi! Yeni sezon ne zaman? Payitaht Abdülhamid 89. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 01:09 | Son Güncelleme

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonu açıyor. Payitaht Abdülhamid 89. yeni bölümden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde yine çok konuşulacak gelişmeler yaşanacak. Veladet-i hümayun kutlamaları için Payitaht’a gelen Cemile Sultan dengeleri alt üst edecek. Dizinin yeni bölümüne, tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpidoyla başka geminin batırıldığı sahne damga vuracak. İşte Payitaht Abdülhamid 89. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

TRT 1’in yapımcılığını Es Film’in üstlendiği cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' dördüncü sezon ilk bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

"Payitaht Abdülhamid"in geçen sezon final bölümünde; ihtilal çıkmış, hain askerler ayaklanmış ve kendi devletlerine saldırmış, Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşmıştı. Abdülhamid, kendisine sadık paşaları ve şehzadeleri ile sarayda kalmış, Devleti, Hakkı, haysiyeti ve haremi savunmak için kendilerini siper etmişti.

TARİHİN İLK DENİZALTI TORPİDOSU PAYİTAHT'TAN ATILIR
İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı’nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır. Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht’ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris’in de gözü aynı silahlardadır.

ABDÜLHAMİD'E YENİ DÜŞMAN
Payitahttan gelen zafer haberleri Abdülhamid hasımlarını bir kez daha bir araya getirir. Bu kez Abdülhamid’in karşısına gönderecekleri düşman her zamankinden daha acımasız, daha zalim ve daha sinsidir. Abdülhamid’e kurdukları tuzak ise çok daha büyüktür.

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CEMİLE SULTAN DENGELERİ ALT ÜST EDECEK!
Veladet-i hümayun kutlamaları için Payitaht’a gelen Cemile Sultan, haremdeki dengeleri alt üst eder. Bidar ve Seniha birkaç gün içinde onun gideceğini düşünürken, Abdülhamid’in Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet’i sarayda vazifelendirmesiyle, Cemile Sultan kalmaya karar verir. Seniha bir darbe de kocası ve oğlundan alır. Haremde yaşadığı günler de Cemile yüzünden azab çeker. Bidar bu vaziyete sabretmeye çalışsa da Seniha Cemile’nin tahakkümüne daha fazla katlanamaz. Bu sarayda ya o, ya da ablası Cemile kalacaktır.

Payitaht Abdülhamid, yeni sezon ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT 1’de!

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