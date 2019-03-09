Payitaht Abdülhamid'e damga vuran zikir sahnesi! Payitaht Abdülhamid 78. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'de ekrana gelen reyting rekortmeni Payitaht Abdülhamid'in, bu haftaki bölümünde yayınlanan zikir sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Payitaht Abdülhamid zikir sahnesi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları zikir videosuna yorum ve beğeni yağdı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Tahsin Paşa’yı karşısında beklerken kaçtığını öğrenince yıkılır. Ahmet Paşa onu bulmak için seferber olur, şehrin altını üstüne getirir. Abdülhamid görünenin ardındakini, Tahsin Paşa’nın ihanetinin sırrını bulmaya çalışırken Tahsin Paşa’nın devletin sırlarını ifşa ettiği haberi gelir. Bu sırada Jön Türkler Ermeni çetelerinin desteğini almak için zindandaki Avenis’I kurtarmaya çalışmaktadır. Avenis’in karşılığında Tahsin Paşa teslim edilecektir. Abdülhamid kararını verir. Ahmet Paşa’nın silahı takas sırasında haine çevrilir.

Halil Halid nihayet Jorris’i ele geçirmeyi başarır. Ama Jorris onu köşeye sıkıştırır. İstediği eroini payitahta sokabilmek için kalleş bir plan yapmıştır. Halil Halid ya Jorris’ e hak ettiği cezayı verip onlarca masumun ölmesine seyirci kalacak, ya da Jorris’i bırakıp tonlarca eroinin payitahta girmesine izin verecektir.

Zeynep Şivenaz’ın tertibiyle kardeşinin ölüm emrini veren kişinin Halil Halid olduğunu düşünür ve Halil Halid’le ilişkisini keser. Naime ise kendisi hakkında yazı yazan muhalif gazeteciye ders vermek için bir oyun oynarken, bu oyunun hayatını değiştireceğinden habersizdir.

Bidar, Seniha ve Şivenaz arasındaki büyük gerginliğin farkındadır ve olayı çözmek üzere harekete geçer. Seniha Bidar’a Şivenaz hakkındaki gerçeği söyleyecek mi? Halil Halid içine düştüğü ikilimi nasıl çözecek? Abdülhamid yüreğindeki acıya rağmen, Tahsin Paşa hakkında nasıl bir hüküm verecek?



