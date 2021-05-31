Payitaht Abdülhamid ekrana veda ediyor! Payitaht Abdülhamid final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi için de geri sayım başladı.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.

İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, final bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli’de isyan başlar. Sultan Abdülhamid’in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris’e yerleşirler.



Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye’nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.



