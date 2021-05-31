MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Payitaht Abdülhamid ekrana veda ediyor! Payitaht Abdülhamid final bölümü ne zaman?

Payitaht Abdülhamid ekrana veda ediyor! Payitaht Abdülhamid final bölümü ne zaman?

31.05.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı ve Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları ekrana yansıtan dizi, 154. bölümüyle veda edecek.

Payitaht Abdülhamid ekrana veda ediyor! Payitaht Abdülhamid final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi için de geri sayım başladı.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.

81134458-40fa-4c44-8090-96f0b99e1f23

İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, final bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli’de isyan başlar. Sultan Abdülhamid’in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris’e yerleşirler.
842408f1-076d-4023-9bbf-f7b6de470d0b
Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye’nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
İşte ekranların yeni dizileri! 8 yeni dizi başlıyorİşte ekranların yeni dizileri! 8 yeni dizi başlıyor
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bülent İnal Payitaht Abdülhamid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

'Anadolu Efes' paylaşımı! Hemen sildi

'Anadolu Efes' paylaşımı! Hemen sildi

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.