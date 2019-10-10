HABER

"Payitaht Abdülhamid" oyuncuları öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

"Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları "TRT Akademi Söyleşileri" kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Türkiye'nin son 15-20 yıldır belirli bir uyanış hareketi var. Sokakta, gençlerde, millette bir sağduyulu davranma var. Medeniyet üzerine de bir uyanış hareketi var" - Oyuncu Bülent İnal: - "Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum"

"Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları, "TRT Akademi Söyleşileri" kapsamında Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında İstanbul Boğazı'nın altından araçların geçmesi için bir proje yaptırdığını anlatarak, 112 yıl sonra torunlarının bu projeyi gerçekleştirdiği söyledi.

Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade eden Aslan, bu imkanı sunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Aslan'ın açılış konuşmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Payitaht Abdülhamid" dizisi senaristi Uğur Uzunok, oyuncular Bülent İnal, Hakan Boyav, Cem Uçan, Gülsim Ali, Ceyhun Mengiroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

Eren, söyleşide yaptığı konuşmada, TRT olarak tüm Türkiye tarafından izlenen birçok diziyi ekrana getirdiklerini belirterek, bunlardan ikisinin Türkiye'de kendi alanında da yeni bir çağ başlattığını dile getirdi.

Türkiye dizi tarihçiliğine bakıldığında uzun yıllardır bir boşluk olduğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Bu boşluk nedir? Osmanlı tarihini anlatacağız ancak tarihimizle barışık bir şekilde anlatacağız ve kahramanlıklarımızı sizlerle bir araya getireceğiz. Diriliş Ertuğrul'da yaptığımız gibi aynı şeyi Payitaht Abdülhamid dizimizde de yaptık. Türkiye'nin son 15-20 yıldır belirli bir uyanış hareketi var. Sokakta, gençlerde, millette bir sağduyulu davranma var. Medeniyet üzerine de bir uyanış hareketi var. Aynı zamanda da bir medeniyet arayışı hareketimiz var. Tarihimizle barıştığımız dönemler. Bu topraklardan çıkan değerlerimize öz güvenli bir şekilde sahip çıkabildiğimiz bir dönemin içerisindeyiz."

Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal da 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti:

"Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."

İnal, bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Boyav ise "Bizler oyuncu olarak bugüne kadar 'Kızıl Sultan' diye tanınan bir kişinin, aslında tarihi biz yazdığımızda 'Gök Sultan' olduğunu öğrendik. Bu da önemli bir şeydir." dedi.

Söyleşinin ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile oyunculara tablo hediye etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Payitaht Abdülhamid" dizisi yapımcısı Yusuf Esankal, il müdürleri ile çok sayıda öğrencinin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumluBakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destekEvlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"TRT Akademi söyleşileri" kırıkkale üniversitesi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

Havan atışı yapan teröristlerin aracı vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Canlı yayın hazırlığı sırasında Kamışlı'dan Nusaybin'e havanlı saldırı

Muhabirin zor anları! Havan mermisi böyle düştü

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

'Harekat aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.