"Payitaht Abdülhamid" oyuncuları öğrencilerle buluştu

Eren, söyleşide yaptığı konuşmada, TRT olarak tüm Türkiye tarafından izlenen birçok diziyi ekrana getirdiklerini belirterek, bunlardan ikisinin Türkiye'de kendi alanında da yeni bir çağ başlattığını dile getirdi.

Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade eden Aslan, bu imkanı sunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında İstanbul Boğazı'nın altından araçların geçmesi için bir proje yaptırdığını anlatarak, 112 yıl sonra torunlarının bu projeyi gerçekleştirdiği söyledi.

Türkiye dizi tarihçiliğine bakıldığında uzun yıllardır bir boşluk olduğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Bu boşluk nedir? Osmanlı tarihini anlatacağız ancak tarihimizle barışık bir şekilde anlatacağız ve kahramanlıklarımızı sizlerle bir araya getireceğiz. Diriliş Ertuğrul'da yaptığımız gibi aynı şeyi Payitaht Abdülhamid dizimizde de yaptık. Türkiye'nin son 15-20 yıldır belirli bir uyanış hareketi var. Sokakta, gençlerde, millette bir sağduyulu davranma var. Medeniyet üzerine de bir uyanış hareketi var. Aynı zamanda da bir medeniyet arayışı hareketimiz var. Tarihimizle barıştığımız dönemler. Bu topraklardan çıkan değerlerimize öz güvenli bir şekilde sahip çıkabildiğimiz bir dönemin içerisindeyiz."

Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal da 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti: