Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 15 milyon liralık kazanç

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, kent ekonomisinin kalbi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yüzleri güldürüyor. Alışveriş günleri kapsamında üye işyerleri 2 ayda 15 milyon liranın üzerinde ciroya ulaşırken, 40 binden fazla çekiliş kuponu dağıtıldı.

BTSO öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’, 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde alışverişin canlanmasına öncülük ediyor. Osmanlı Devleti’nin ilk ticaret bölgesi olan 850 bin metrekarelik tarihi çarşı, aynı zamanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini, hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunuyor. 3 Ağustos’ta başlayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Projesi’ne Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği de destek veriyor. ‘Alışveriş Günleri’ kapsamında üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan vatandaşlar, 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.

15 MİLYON LİRAYI AŞKIN CİRO

3 Kasım tarihine kadar devam edecek alışveriş günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonlarında vatandaşlar, kampanyaya katılım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. 3 Ağustos'ta başlayan alışveriş günlerinde, üye iş yerleri de toplam 15 milyon liralık ciro yaptı. Etkinlik kapsamında dağıtılan çekiliş kuponu sayısı ise 40 bini aştı.

ÇARŞI’YA ZİYARET

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Divan Katibi Hakan Batmaz, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafını ziyaret etti. Meclis Başkanı Ali Uğur, Payitaht Çarşı Projesi ile çarşı ve hanlar bölgesinin tarihi dokusuna ve misyonuna uygun çalışmalara imza atıldığını söyledi. ‘Alışveriş Günleri’nin 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı bölgede iş hacmini artırdığını kaydeden Uğur, "Çarşılar kentimizin en önemli zenginliklerindendir. Vatandaşlarımızın buluşma noktası haline gelen bölgemiz, aynı zamanda hem uygun alışveriş imkanı sunarken, hem de ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Hem çarşımıza, hem de kent ekonomisine moral veren ‘Alışveriş Günleri’ programımız kapsamında herkesi alışveriş için çarşımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE’DE EMSALİ YOK'

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, alışveriş günlerinin kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, BTSO’ya yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye’de emsali olmayan ölçekte ve büyüklükte bir şenliğe imza atıldığını kaydeden Özyıldırım, Alışveriş Günleri’nin bölgeye ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

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