Paylaş Benimle’deki Nurgül Karamert kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kızı Gözde Karamert’in yaşadığına inanıyor

Kendisi 12, eşi Osman Karamert 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı. O dönem 6,5 yaşında olan kızları Gözde Karamert ile birlikte Marmara depreminde enkaz altında kalan Nurgül Karamert, 22 yıldır mücadele veriyor. Kızları Gözde’den hâlâ bir haber alamayan Nurgül Karamert, kızının yaşadığına inanıyor…

NURGÜL KARAMERT KİMDİR?

17 Ağustos 1999’daki depremde kızı ile birlikte 12-13 saat enkaz altında kalan Nurgül Karamert, kızı Gözde’nin yaşadığına inanıyor. Enkaz altındayken bağırarak yardım isteyen Karamert’in çığlığını yan binada yaşayan ve enkaz altında kalan komşusu duydu. Onun da evi yıkılmış, ailesi enkaz altında kalmıştı. Yan yana olan iki binanın enkazı birbirine karışmıştı. Komşu, Nurgül Karamert’in hayatta olduğunu fark etti ve Karamert çiftini enkazdan çıkarmaya yöneldi. Nurgül Karamert ile eşi Osman Karamert, saatler sonra enkazdan çıkarılırken, kızları Gözde ortada yoktu.

Nurgül Karamert, 15 gün sonra hastaneden taburcu edildiğinde kızlarından hâlâ bir haber alamadı.

Nurgül Karamert, 1999’daki depremde ölen ve kimsesiz mezarlığına gömülenlerin (kimliği tespit edilemeyenler) resimlerine de baktı, 2002 ve 2018 yılında açılan mezarlara da... 2020’de bu 22 senede yaşadıklarını kaleme alan Nurgül Karamert, kızı Gözde’nin bulunması durumunda annesinin onun için nasıl uğraştığını okumasını istedi.

“Gözde’nin hiç peşini bırakmadım. Bir defa bile başımı yastığa huzurla koyamadım” diyen Nurgül Karamert, 2001 yılında ikinci kızı Ayşenaz’a hamileyken Gölcük’teki 17 Ağustos Mezarlığı’na bir fidan dikti, dikerken de “Gözde yaşıyorsa bu fidan yeşersin, ölmüşse kurusun, tutmasın” demişti içinden.

Nurgül Karamert’in diktiği o fidan kocaman bir çam ağacı oldu. Nurgül Karamert’in anıları, şubatta ‘Sesimi Duyan Var mı?’ (Dorlion Yayınları) ismiyle kitap olarak yayımlandı.

Kızının hâlâ hayatta olduğuna inanan Nurgül Karamert’in yaklaşık 22 yıllık umutlu bekleyişi sürüyor.



