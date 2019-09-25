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Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Un ve su stoklarının tükendiği İdlib’de insani kriz derinleşiyor.

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

Un ve su stoklarının tükendiği İdlib’de insani kriz derinleşiyor. Paylaş İnsani Yardım Derneği 4 milyonluk şehre, 2 tır temiz su 1 tır un sevkiyatı yaptı.

Uzun yıllardır şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Suriye’nin İdlib şehrinde büyük bir insani kriz kapıya dayandı. 4 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib iç savaş sürecinde yoğun bir göç akınına uğramıştı. Temiz su ve un stoklarının tükendiği şehirdeki gıda krizinin derinleşmesi milyonlarca sivilin hayatını tehdit ediyor. Sivil toplum kuruluşları insani kriz tehlikesi altındaki İdlib’e yardımlarını sıklaştırdı. O derneklerden biri Gaziantep merkezli Paylaş İnsani Yardım Derneği. Dernek İdlib’e 2 tır temiz su 1 tır un sevkiyatı yaptığını açıkladı.

Çadırlarda kalan mülteciler de unutulmadı
Paylaş İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Ali Kırmızı, İdlib ve çevresindeki un ve su stoklarının tükenmesi sonucu kampanya başlattıklarını bildirerek, toplanan yardımlarla acil kampanyanın ilk sevkiyatının yapıldığını duyurdu.
Bağşçılar sayesinde gönderilen unlardan yapılan ekmeklerden on binlerce ailenin ekmek ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kırmızı, "Binlerce aileye de su dağıtımı da yapıldı. Çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan ailelere erzak ve nakit para yardımı gerçekleştirildi" dedi.
Dernek daha önce de Suriye’ye geniş kapsamlı yardımlar düzenlemişti.

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nden un ve su stokları tükendiği İdlib‘e yardım eli

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