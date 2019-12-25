"Paylaşım ekonomisini seven gençleri iyi anlamalıyız"

Finans, para, faiz, Merkez Bankası gibi konuların çok ötesinde, insanların artık gelir dağılımı, refah, mutluluk, nüfus, göç, çevre gibi sorunları daha fazla konuştuğunu işaret eden Bahçıvan, "Özellikle iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oldukça artmış durumda. Dünyayı farklı okuyan ve anlayan, duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük bir genç kitle geliyor. Geleceğimize damga vurup şekillendirecek olan bu neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız. Uber, AirBnB gibi girişimler sayesinde son yıllarda oldukça popüler bir kavram var; paylaşım ekonomisi. Gençlerin çok ilgi gösterdiği bu ekonomiye bazıları, 'dayanışmacı tüketim' diyor, bazıları da 'dayanışmacı ekonomi' adını veriyor. Bu gelişmelerin üretim tarzımıza, iş hayatımıza etkileri konusunda daha fazla kafa yormalıyız." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Dünyayı farklı okuyan ve anlayan, duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük bir genç kitle geliyor. Geleceğimize damga vurup şekillendirecek olan bu neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız." dedi.

- "2020'de artmayan varlık fiyatları üzerinde durmalıyız"

Sanayiciler olarak 2020 yılında dikkate almaları gereken önemli hususlara değinen Bahçıvan, "Ülkemizin risk primi açısından yakından izlenen CDS'in kalıcı ve sağlıklı olarak 150-200 bandına inmemesi düşündürücüdür. Yine 50'li bantlarda takılıp kalan tüketici güven endeksi ve artmayan varlık fiyatları da üzerinde durmamız gereken en önemli başlıklar olarak dikkat çekiyor. Diğer taraftan İSO Türkiye İmalat PMI yaklaşık iki senedir eşik değer olan 50'nin üzerine çıkamıyor. Yine her ay açıkladığımız İhracat İklimi Endeksi verileri, ülkemizin önemli dış pazarlarının ivme kaybettiğini ve önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızı zorlayabileceğini gösteriyor. Belirttiğim bu verilerin üzerinde de önümüzdeki dönemde dikkate düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- İhracatın katma değer yapısı çok önemli

Bahçıvan konuşmasında öz eleştiri yaparak geçmişte kamu, özel sektör ve bireyler olarak kaynakları pek doğru şekilde kullanamadıklarını da dile getirdi. Söz konusu dönemlerde yapılan yanlışta aşırı kaynak bolluğunun da rol oynadığını ifade eden Bahçıvan, şunları söyledi: