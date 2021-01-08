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Paylaşım Yasağı Kalktıktan Sonra Başkan Trump'tan İlk Twitter Mesajı

08.01.2021 04:10 | Son Güncelleme:
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Paylaşım Yasağı Kalktıktan Sonra Başkan Trump'tan İlk Twitter Mesajı

Başkan Donald Trump, Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli kalktıktan sonra ilk olarak videolu bir mesaj yayınladı. Trump, "Şiddet eyleminde bulunanlar ülkemizi temsil etmiyor ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler" dedi

Başkan Donald Trump, Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engeli kalktıktan sonra ilk olarak videolu bir mesaj yayınladı. Trump, "Şiddet eyleminde bulunanlar ülkemizi temsil etmiyor ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler" dedi.​

Twitter, başkent Washington’da süren şiddet olayları ile ilgili @realDonaldTrump hesabından gönderilen üç mesajın kaldırılmamasını gerekçe göstererek, Başkan Trump'ın hesabına 12 saatlik paylaşım engeli koymuştu.

Twitter’ın yanı sıra Çarşamba akşamı Facebook ve Youtube da Trump’ın paylaştığı 62 saniyelik videonun platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Facebook ve Instagram'da Başkan Donald Trump’ın hesabına getirdiği paylaşım engelini en azından 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar uzatacağını söyledi.

Trump: "Demokrasimizin merkezini kirlettiler"

Başkan Trump, paylaştığı yaklaşık iki buçuk dakikalık videoda, yaşananları çirkin bir saldırı olarak tanımladı ve kendisini çok öfkelendirdiğini ifade etti.

Trump, Kongre binasına girenlerin Amerikan demokrasinin merkezini kirlettiğini belirtti.

"Kongre seçim sonuçlarını onayladı. Yeni yönetim 20 Ocak'taki yemin töreniyle görevine başlayacak. Bu noktadan sonra pürüzsüz, düzenli ve hatasız bir geçiş sürecine yoğunlaşacağım. Şu an yaraları sarma ve uzlaşı zamadır" diyerek bizzat Joe Biden'ın seçim zaferini tanımış oldu.

Amerika'ya hizmet etmenin kendisi için hayatının en büyük gurur kaynağı olduğunu ifade eden Donald Trump, mesajını destekçilerine şu sözlerle seslenerek bitirdi: "Hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum. Ama olağanüstü hikayemizin daha henüz yeni başladığını da bilmenizi istiyorum."

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