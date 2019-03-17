Paylaşımı olay oldu! 'Kalçaların gerçek mi? Yoksa...'

İtalyan eskrim sporcusunun instagramda 700 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. İşte fenomen ismin o paylaşımlarından bazıları...
Instagram fenomeni olan Antonella Fiordelisi İtalyan eskrim sporcusu Antonella Fiordelisi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Instagramda 700 binin üzerinde takipçisi olan Fiordelisi son paylaşımları olay oldu.
Arjantinli dünyaca ünlü golcü Higuain daha önce, 'Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla' diyerek Fiordelisi'ye mesaj atmıştı.
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