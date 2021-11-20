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Paylaşımı sonrası herkes Resmi Gazete'ye kilitlenmişti! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

20.11.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, cuma akşam 12'den sonra yayımlanacak Resmi Gazete'de ekonomiyle ilgili önemli bir karar olabileceğini açıklaması sonrası bugün yeni bir açıklama yaptı. Hiçbir duyum ve kulis bilgisine sahip olmadığını söyleyen Durmuş, yanıldığı için kamuoyundan özür diledi.

Paylaşımı sonrası herkes Resmi Gazete'ye kilitlenmişti! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Cuma gecesi saat 12'den sonra yayımlanacak Resmi Gazete'de Türk lirasına sıkıntı yaratabilecek bir kararın olabileceğini belirten ve herkesi teyakkuza davet eden Durmuş Yılmaz, bu öngörüsünün gerçekleşmemesi üzerine yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

"ÖNGÖRÜM GERÇEKLEŞMEDİ, YANILDIM. ÖZÜR DİLERİM"

Durmuş'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar MB yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12'den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine ve sayın Erdoğan’ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakan Elvan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim."

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"RESMİ GAZETE'Yİ TAKİP EDİN" DEMİŞTİ

Durmuş, cuma günü şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum."

Durmuş'un bu çağrısı sonrası tüm Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlenmiş ve Resmi Gazete sayfası çökmüştü. Kararlara ancak yarım saat sonra erişilebilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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