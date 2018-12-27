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Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

Ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp 'Emirerlerim' notuyla paylaşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yapılan eleştirilere "Siyasete espri katmak amacıyla yaptım" şeklinde cevap verdi.

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak İnstagram hesabından paylaştı.

EMİRER

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ancak bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekerek, 'trend topic' oldu. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı.

İşte Kenan Sofuoğlu tarafından yapılan açıklama;

KENAN


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Kenan Sofuoğlu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: Kenan Sofuoğlu paylaşım

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
kardeşim eleştirenler senı kıskanıyo ondandır sen bıleğin hakıyla aldın o aracı takma sen onları biz hep yanındayız.
araç ne alaka birader okuma yazman yokmu
Sen hangi kafadasın olay başka eeeyyy uyan
olay araba degil biraz kafani calistir oy kullanmaya da giderken calistirman gerektigi gibi.
@osman_soy araç ne alaka konu araç değil daha okuduğunu anlayamiyosun yorum yapıyorsun yazık yazik
O açıklamayı sen yaptıysan bende insan değilim öyle düzgün bir Türkçeyle noktalama hatası yapmadan yazı yazabilecek biri olduğuna ASLA inanmıyorum emirerlerin yazmıştır kesin
millet vekilisin birde ayıp sana
Acaba aldığınız maaş karşılığında ne gibi hizmet, çözümler ve katkılar yapıyorsunuz bu memlekete ? Kahve çikolata keyif çatarken millet batmamak için ev geçindirmek için çırpınıyor...
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