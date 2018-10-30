Paylaşmak öfkeyi azaltıyor

İSTANBUL,(DHA) - ÇAĞIN en büyük sorunlarından birinin öfke kontrolsüzlüğü olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, paylaşmanın bu öfkeyi azalttığını söyledi.

Yaşam koşullarının ağırlaşması, ekonomik güçlükler, ağır çalışma şartları, sosyal hayatın zayıflaması gibi nedenlerde artık insanlar kendilerine yetememeye başladı. Bu yetersizlik gün geçtikçe artıyor ve buna bağlı öfke eşiği de düşüyor ve kontrolü güçleşiyor. Sosyal bir canlı olan insanın sosyalleşme özelliği elinden alındıkça vahşi doğasına geri dönmeye başlıyor ve vahşi bir öfke ortaya çıkıyor. İnsan doğası geçmişe yani ilkelliğe doğru geriliyor. En ilkel dürtümüz olan öfkenin artması ise bunun en sağlam kanıtlarından biri.

Bu anlamda çağın en büyük sorunlarından birinin öfke kontrolsüzlüğü olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, "Bir başka insanın gelip kendisine zarar verme ihtimaline karşılık öfkenin ortaya çıkması ile kişide yoğun bir uyarım sonucunda vücut kaçma veya savaşma tepkisine hazır hale getirilir. Beyin bunu norepinefrin, kortizol gibi bazı hormonlar ve nörotrasmitterler aracılığı ile gerçekleştirir. Madem bunu ortaya çıkaran organımız beyin, o halde bunun kontrolünü de beynimiz aracılığı ile sağlamaktayız. Bir başka deyişle düşünerek öfkemizi kontrol edebiliriz" dedi.