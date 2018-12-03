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Paylaştığı karede bacakları görününce tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 08:30 | Son Güncelleme

Hindistanlı kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyal medya paylaşımı yüzünden özgürlüğünden oldu. Paylaştığı fotoğrafta bacaklarının görüntüğü söylenen genç aktivist, polisler tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan kadın, Hindu dinine uygun hareket etmediği gerekçesiyle tutuklandı.

Adet gören kadınların tapınağa girme yasağının kaldırılması için de mücadele eden aktvist Rehana Fathima, mahkeme sonrası cezaevine gönderildi. Çalıştığı iş yeri de tam olarak bildirme yapılacak güne kadar Rehana'yı işten uzaklaştırdı.

Paylaştığı fotoğraf özgürlüğüne mal oldu

Hindistan'da yaşayan kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü için, Hindu polisi tarafından gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan kadın, Hindu dinine uygun hareket etmediğin gerekçesi ile tutuklandı.
Hindista'da Hinduların yaşadığı Kochi bölgesinde, "adet gören kadınların tapınağa girme" yasağının kaldırılması için mücadele eden kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyla medya hesabında paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü gözaltına alındı. Aktivist, "Hindu dinine uygun hareket etmediği" gerekçesi ile tutuklandı.
Rehana, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Rehana'nın çalıştığı iş yeri ise mahkemenin tam olarak bildirme yapacağı güne kadar kendisini işten uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rehana Fathima

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ve hâlâ bizim ülkemizde Cumhuriyet düşmanı kanı bozuklar var bunları görüpte ders çıkaran da yok maalesef
kadın yanlış yapmış
açma bacağını mecbur musun
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