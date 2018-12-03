Paylaştığı karede bacakları görününce tutuklandı

Adet gören kadınların tapınağa girme yasağının kaldırılması için de mücadele eden aktvist Rehana Fathima, mahkeme sonrası cezaevine gönderildi. Çalıştığı iş yeri de tam olarak bildirme yapılacak güne kadar Rehana'yı işten uzaklaştırdı.

Paylaştığı fotoğraf özgürlüğüne mal oldu

Hindistan'da yaşayan kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü için, Hindu polisi tarafından gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan kadın, Hindu dinine uygun hareket etmediğin gerekçesi ile tutuklandı.

Hindista'da Hinduların yaşadığı Kochi bölgesinde, "adet gören kadınların tapınağa girme" yasağının kaldırılması için mücadele eden kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyla medya hesabında paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü gözaltına alındı. Aktivist, "Hindu dinine uygun hareket etmediği" gerekçesi ile tutuklandı.