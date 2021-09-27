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Paylaştığı video yüzünden görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası hayatını kaybetti

27.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği video ile sosyal medyada gündem olan ve görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Paylaştığı video yüzünden görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası hayatını kaybetti

Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (65), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akbulut’un cenazesi İnegöl ilçesinde defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Korona tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re’sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırılmıştı. Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut’un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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Savcının babası Muammer Akbulut, korona tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari incelemeViranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari inceleme

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Akbulut’un cenazesi, Turgutalp mahallesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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