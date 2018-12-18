HABER

PayPal hesaplarından para çalıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Pil optimizasyon uygulaması gibi görünen ancak PayPal ödeme sistemleri hesaplarından para çalmaya odaklanan yeni bir Android truva atı tespit edildi.

PayPal hesaplarından para çalıyor

İlk olarak Kasım 2018’de ESET tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım, bankacılık truva atı yeteneklerini, Android erişilebilirlik hizmetlerinin kötüye kullanımı ile birleştiriyor. Ve bu haliyle de resmi PayPal uygulaması kullanıcılarını hedef alıyor.

PayPal artık Türkiye’de hizmet vermese de PayPal’ın global yaygınlığı nedeniyle konu, tüm küresel internet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Çünkü zararlı yazılım, kendini bir pil optimizasyon aracı (Optimization Android) olarak gizliyor ve Google Play harici uygulama mağazaları tarafından dağıtılıyor.

Nasıl çalışıyor?

Kurbanların hesaplarından para çalma işlemi, kötü amaçlı ‘erişilebilirlik‘ hizmetinin etkinleştirilmesini gerektiriyor. Bu istek kullanıcıya zararsız gibi görünen “istatistikleri etkinleştir” talebiyle geliyor. Resmi PayPal uygulaması hedeflenen cihazda yüklenmişse, kötü amaçlı yazılım kullanıcıya bu uygulamayı başlatmasını isteyen bir bildirim gönderiyor.  Kullanıcı bir kez PayPal uygulamasını açarak giriş yaptığında, zararlı erişilebilirlik servisi devreye giriyor ve kullanıcının gerçekleştirdiği tıklamaları taklit ederek saldırganın PayPal adresine para gönderiyor.

1000 Euro transfer etmeye çalıştı

ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’nun gerçekleştirdiği analiz sırasında uygulama 1000 Euro transfer etmeye çalıştı. Bununla birlikte, kullanılan para birimi kullanıcının konumuna da bağlıdır. Lukas Stefanko’nun tespitlerine göre tüm süreç yaklaşık 5 saniye sürüyor ve durumdan şüphelenmeyen bir kullanıcı için bu süre zarfında müdahale edebilmenin bir yolu yok. Çünkü kötü amaçlı yazılımın işleyişi, aslında giriş bilgilerini çalmaya dayanmıyor.

Bunun yerine kullanıcıların resmi uygulamasına giriş yapmasını bekliyor ve aynı zamanda PayPal’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) da atlatıyor. 2FA etkinleştirilmiş kullanıcılar, normalde giriş sırasında ekstra bir doğrulama aşamasını daha geçerlerken, bu truva atı saldırısında 2FA kullanmayan kullanıcılar kadar korunmasız duruma geliyorlar.

Saldırı birden fazla kez gerçekleşebilir

Saldırganlar, yalnızca kullanıcının hesap bakiyesi yetersiz ve hesaba bağlı bir ödeme kartı olmadığı durumlarda başarısız oluyor. Kötü amaçlı erişilebilirlik hizmeti, PayPal uygulaması her başlatıldığında etkinleştiriliyor. Yani saldırı birden çok kez gerçekleşebiliyor.

Truva atı başka işler de yapıyor

Android/Spy.Banker.AJZ adıyla etiketlenen bu yetenekli truva atı,

Google Play, WhatsApp, Skype, Viber ve Gmail gibi meşru sayfaların üzerini kaplayan ekranlar oluşturabiliyor ve kimlik avı amacıyla kredi kartı bilgilerini talep edebiliyor. “Android/Spy.Banker.AJZ“ ayrıca şunları da yapabiliyor:

SMS mesajlarını kesmek, göndermek, silmek ve varsayılan SMS uygulamasını değiştirmek (iki aşamalı kimlik doğrulamayı devre dışı bırakmak için).

Kişi listesini takip etmek.

Arama yapmak ve iletmek.

Yüklenen uygulamaların listesini edinmek.

Uygulamayı yüklemek, yüklenen uygulamayı çalıştırmak.

Nasıl güvende kalınır?

PayPal’i hedefleyen truva atını yüklediyseniz, banka hesabınızı şüpheli işlemler için kontrol etmenizi ve internet bankacılığı şifrenizi/PIN kodunuzu ve Gmail şifrenizi değiştirmeyi düşünmenizi öneririz. Yetkisiz  işlemleri olması durumunda, herhangi bir sorunu PayPal Çözüm Merkezine iletebilirsiniz.

Bu truva atı tarafından görüntülenen kilit kaplama ekranları nedeniyle kullanılamaz duruma gelen cihazlar için Android’in Güvenli Modu’nu kullanmalarını ve Settings > (General) > Application manager/Apps bölümünden “Optimization Android” adlı uygulamayı silmelerini öneriyoruz.

En çok satan PS Store oyunları (Kasım 2018)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yeni Spider-Man filmi çok sevildiYeni Spider-Man filmi çok sevildi
Vine yetim kaldı!Vine yetim kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PayPal teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Galaxy J4 Core satmaya hazırlanıyor

Telefon almayı düşünenleri sevindirecek haber!

Güçlü antenli yönlendirici

Farklı tasarım, güçlü antenler! Merakla bekleniyordu...

Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

Vine yetim kaldı!

Vine yetim kaldı!

Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.