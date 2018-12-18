PayPal hesaplarından para çalıyor

İlk olarak Kasım 2018’de ESET tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım, bankacılık truva atı yeteneklerini, Android erişilebilirlik hizmetlerinin kötüye kullanımı ile birleştiriyor. Ve bu haliyle de resmi PayPal uygulaması kullanıcılarını hedef alıyor.

PayPal artık Türkiye’de hizmet vermese de PayPal’ın global yaygınlığı nedeniyle konu, tüm küresel internet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Çünkü zararlı yazılım, kendini bir pil optimizasyon aracı (Optimization Android) olarak gizliyor ve Google Play harici uygulama mağazaları tarafından dağıtılıyor.

Nasıl çalışıyor?

Kurbanların hesaplarından para çalma işlemi, kötü amaçlı ‘erişilebilirlik‘ hizmetinin etkinleştirilmesini gerektiriyor. Bu istek kullanıcıya zararsız gibi görünen “istatistikleri etkinleştir” talebiyle geliyor. Resmi PayPal uygulaması hedeflenen cihazda yüklenmişse, kötü amaçlı yazılım kullanıcıya bu uygulamayı başlatmasını isteyen bir bildirim gönderiyor. Kullanıcı bir kez PayPal uygulamasını açarak giriş yaptığında, zararlı erişilebilirlik servisi devreye giriyor ve kullanıcının gerçekleştirdiği tıklamaları taklit ederek saldırganın PayPal adresine para gönderiyor.