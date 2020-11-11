Pazar alışverişi sırasında silahlı kavganın arasında kalan kadın yaralandı

Antalya’da semt pazarında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti. Tarafların birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etmesi ile 3 esnaf ve alışveriş yapan bir kadın ayağından yaralandı.

Olay, Sigorta Kapalı pazarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup pazarcı esnafı arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etti. Olayda 3 esnaf ve o sırada alışveriş yapan bir kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 esnaf farklı ambulanslarla alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle pazar yerinde kalabalık toplandı.

Olaya ilişkin 9 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

