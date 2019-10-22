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Pazar alışverişine gidenlerin bulunduğu minibüs ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, pazar alışverişine gidenlerin taşındığı minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, pazar alışverişine gidenlerin taşındığı minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında medyada geldi. Hasan Kızılkaya yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyon ile Mustafa Aykuş’un (46) kullandığı 03 ABF 052 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüsünün sürücüsü Aykuş ile araçta bulunan Yurdamert Aykuş, Hatice Aykuş, İbili Karakuş, Şerif Aykuş, Gülsüm Yıldırım, Ethem Yıldırım, Elif Yıldırım, İsmail Kutlu, Ümmü Yıldız, İmmahan Türk, Ali Kaplan, Fatma Çıraklı, Durdane Yavuz, Şerafeddin Yavuz, Recep Yıldız, Havva Tantış, Durkadın Kutlu ile Afgan uyruklu Shamsulhaq Shahrazat yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis minibüsünün Adayazı köyünde okul servis aracı olduğu belirtilirken, köyden ilçeye pazar alışverişine gidenleri taşıdığı öğrenildi.

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