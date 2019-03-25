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Pazar arabası dağıtımında izdiham

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Mustafa Çay, semt pazarındaki vatandaşlara hediye etmek istediği pazar arabası dağıtımı, yoğun ilgi nedeniyle izdihama dönüştü.

Pazar arabası dağıtımında izdiham

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Mustafa Çay, semt pazarındaki vatandaşlara hediye etmek istediği pazar arabası dağıtımı, yoğun ilgi nedeniyle izdihama dönüştü.
Belediye Başkanı Mustafa Çay ilçede haftada iki kez kurulan halk pazarını ziyaret ederek bin adet pazar arabası dağıttı. Dağıtım sırasında yoğun ilgi bir anda izdihama dönüştü. Mustafa Çay, vatandaşlara pazar arabalarını güçlükle dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Doğru bir iş yaptığımızı, ihtiyaç olan bir şeyi tamamladığımızı gördüm. Seçim arifesinde böyle bir şey yapmış gibi olduk ama inşallah seçimden sonrada eksik kalan hemşehrilerimizin arabalarını tamamlamanın artık sorumluluk ve görevimiz olduğunu hissettim. İnşallah halkımızın daha huzurlu, daha sağlıklı alışveriş yapmasını sağlayacak bir ambiyansı Pozantı Belediye Başkanlığı olarak ortaya koyacağız” dedi.

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Pazar arabası dağıtımında izdihamPazar arabası dağıtımında izdihamPazar arabası dağıtımında izdiham

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