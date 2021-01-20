Pazar artıkları yaban hayvanlarına yem oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarından arta kalan sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanarak kırsal alandaki yaban hayvanlarına yem olarak bırakıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kış şartları dolayısıyla yem bulma güçlüğü çeken yaban hayvanları unutulmadı. Alaşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri tarafından semt pazarlarından arta kalan sebze ve meyveler akşam saatlerinde pazarın kaldırılması sonrası toplanarak istiflendi. Toplanan pazar artıkları daha sonra kış şartları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için ilçenin kırsal bölgelerine dağıtıldı. Yapılan çalışma sayesinde hem pazar artıkları değerlendirildi hem de yaban hayvanlarının yem bulma sorunu ortadan kaldırıldı.

Havaların soğuk gitmesi nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde kar olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Havaların soğuk gitmesi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban dostlarımıza zaten belediye olarak, yiyecek ve su bırakıyoruz. Temizlik işçilerimiz de her hafta salı günleri kapalı pazar yerimizde kurulan semt pazarında pazarcı esnafının bıraktığı sebze, meyve ve et gibi artık maddeleri ayrı toplayarak, yaban hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak istedik. Bu amaçla toplanan artık yiyecekleri kırsal kesimde bulunan ormanlık alanlarda değişik noktalara bıraktık. Amacımız yaban dostlarımızın soğuk ve karlı havalarda beslenmelerini sağlamak" dedi.

