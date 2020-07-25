Pazar fiyatlarını gördü, erik dalı eşliğinde oynadı

İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar’da ürünlerdeki fiyatlar vatandaşları memnun etti. Pazarda önceki haftalarda fiyatları daha yukarıda seyreden birçok üründe bu hafta ucuzluk yaşandı. Patates, soğan, domates, dolmalık biber, karpuz gibi ürünlerde tavan fiyat 1.5 TL oldu. Bu ürünlerde satış yerlerine göre 1 TL’ye kadar fiyatların düştüğü görüldü. Vatandaşlar pazardaki diğer ürünlerde de önceki haftalara göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti. Pazarcılar ise fiyatlardaki ucuzluğa rağmen işlerin yine de durgun olduğunu söylediler.

Pazara gelen bir vatandaş ise gördüğü fiyatlar karşısında oynamaktan geri duramadı. Patates ve soğanın 1 TL’ye kadar bulunabildiğini gören 58 yaşındaki Tekin Töre, elindeki hoparlörüyle birlikte kendinin ve vatandaşların ruh haline ayna oldu.

"BAYRAM GELİYOR UCUZLUK VAR"

Oynayan vatandaş ara sıra da, “Pazarda ucuzluk var bugün. Bayram geliyor ucuzluk var. Bedava. En fazla 3 TL, 5TL. Domates 1 TL. Bu böyle gider” gibi sözlerle ritim tuttu.

Neden oynadığı sorulduğunda ise, “Ben serbest çalışıyorum. Hareketli de bir insanım zaten. Hava güzel. Pazarda da ucuzluk var. Hep yüzümüz gülsün ağlamak yok. Bu hayat ağlamaya gelmez. Bu fiyatlar ucuz. Bayrama yakın daha da ucuzlayacak” dedi.

Pazardaki fiyatlar ise patates, soğan, domates, dolmalık biber, karpuz, patlıcan, salatalık 1- 1.5 TL arası, maydanoz 1 TL, kavun kilosu 3 TL, şeftali 3.5 TL, fasulye 4 TL, erik 4 TL, elma 4 TL armut 5 TL, üzüm 5 TL bandında yer aldı.