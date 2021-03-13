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  4. Pazar günü Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlıktan genelge

Pazar günü Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlıktan genelge

13.03.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Pazar günü Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlıktan genelge

Koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da uygulacak kısıtlamalar ise tüm illerde olduğu gibi risk durumuna göre belirleniyor. İşte, Ankara'da sokağa çıkma yasağı kararı!

Cumartesi 21.00 itibari ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da uygulanan sokağa çıkma yasağı risk durumuna göre belirlenecek. İşte, Bakanlıktan gelen genelge!

ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında gösterilen Başkent Ankara'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

ORTA RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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