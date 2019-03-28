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"Pazar günü demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız" - Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ: - "31 Martta FETÖ'yü, PKK'nın elebaşılarını, Netanyahu'yu, Yeni Zelanda'da ölüm listesine Recep Tayyip Erdoğan'ı koyan o zalim katili sevindirmeyeceğiz" - Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok: - "Seçimler bittiği an bu çıkar ittifakı akşam saat 19.00'da bitecek, saat 20.00'de boylarının ölçüsünü aldıktan sonra hepsi yavaş yavaş evlerine gidecekler"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız." dedi.

Pasinler ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine telekonferans ile canlı bağlantı yapan Yıldırım, mülki İslam'ın kilidi Erzurum'da vatandaşların tarih yazdığını söyledi.

Tek yürek ve tek bilek olarak vatandaşların Pasinler Ovası'nı inlettiğini aktaran Yıldırım, "Yürekten haykırdığınız sesinizi İstanbul'dan duyuyoruz." dedi.

Yıldırım, Erzincan'ın doğunun kapısı, Erzurum'un da doğunun kalesi olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Erzurum'un kaderi Erzincan, Erzincan'ın kaderi de Erzurum, her ikisinin de kaderi Anadolu'dur, Türkiye'dir. Tarihimiz birdir ve o yüzden birbirimizi iyi anlarız. Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Ne yaparsak yapalım son sözü Hasankaleliler, Erzurumlular, İstanbullular söyleyecek. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız."

Seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, vatandaşlardan 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle destek istedi.

Yıldırım, konuşması sırasına oturduğu koltuğa bakarak, "Koltuk da fiyakalı olmuş, daha basit bir şey olsaydı" demesi alandakileri güldürdü.

- "Mehmetçik o gün göğsünü o zalimlere siper edenlerin adıdır"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, vatandaşların 15 Temmuz'da bayrağa, milletin birliğine ve vatanın bütünlüğüne sahip çıktığı gibi 31 Mart'ta da devletin bekasına sahip çıkacağını söyledi.

"PKK'sı, Kandil'i, FETÖ'sü, Pensilvanya'sı, batılı ülkelerdeki Türk düşmanları, bazı devletlerin derin yapıları hepsi bir araya geldiler ama bilmiyorlar ki Türk milleti ihtiyacı olduğunda tek bir yürek olmayı her zaman başarmıştır." ifadesini kullanan Akdağ, "31 Mart'ta bir kere daha tek yürek ve ses olarak Pasinler'den sesimizi haykıracağız." dedi.

Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirerek, vatandaşın yanlış yerde duranlara nerede durması gerektiğini 31 Mart'ta öğreteceğini dile getirdi.

Recep Akdağ, şunları kaydetti:

"Bugün CHP, adından iyi bir şeyi olmayan İYİ Parti, Saadet Partisi maalesef PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile dans ediyor, onlarla kardeş oldular. Bugünden 31 Mart sonrasını konuşmaya başladılar. Hep neyin hesabını yapıyorlar biliyor musunuz. Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ve MHP adaylarının aldığı oyu bir tarafa yazacaklar, öbür taraftan kirli ittifakın oylarını bir tarafa yazacaklar. HDP'nin yetkilileri, Kandil'deki zalim elebaşıları dahil hep 'Biz AK Parti ile MHP'yi zayıflatacağız, bu bizim için son şans' diyor, aynı şeyi FETÖ de söylüyor. 31 Mart'ta FETÖ'yü, PKK'nın elebaşılarını, Netanyahu'yu, Yeni Zelanda'da ölüm listesine Recep Tayyip Erdoğan'ı koyan o zalim katili sevindirmeyeceğiz."

- "Seçimler bittiği an bu çıkar ittifakı akşam saat 19.00'da bitecek"

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu ifade ederek, CHP, İYİ Parti ve HDP'yi eleştirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Tek dertleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olmak. Allah'ın izniyle bu millet Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak. Biz Sayın Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile milli ittifak yaptık. Milli olan, memleketi ve milleti sevenlerin ittifakı. Bu ittifakı pazara kadar değil, mezara kadar götüreceğiz. Diğer taraftakilere şimdiden söylüyorum. Seçimler bittiği an bu çıkar ittifakı akşam saat 19.00'da bitecek, saat 20.00'de boylarının ölçüsünü aldıktan sonra hepsi yavaş yavaş evlerine gidecekler. Bu millet, geleceği, birliği, bekası ve daha büyük şahlanışa imza atmak için bu milli duruşa desteğini verecek."

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