"Pazar günü demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız." dedi. Pasinler ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine telekonferans ile canlı bağlantı yapan Yıldırım, mülki İslam'ın kilidi Erzurum'da vatandaşların tarih yazdığını söyledi. Tek yürek ve tek bilek olarak vatandaşların Pasinler Ovası'nı inlettiğini aktaran Yıldırım, "Yürekten haykırdığınız sesinizi İstanbul'dan duyuyoruz." dedi. Yıldırım, Erzincan'ın doğunun kapısı, Erzurum'un da doğunun kalesi olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Erzurum'un kaderi Erzincan, Erzincan'ın kaderi de Erzurum, her ikisinin de kaderi Anadolu'dur, Türkiye'dir. Tarihimiz birdir ve o yüzden birbirimizi iyi anlarız. Devletimizi ebediyete kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük desteği siz Erzurumlu dadaşlardan alıyoruz. Çünkü sizler milli iradenin temsilcisisiniz. Ne yaparsak yapalım son sözü Hasankaleliler, Erzurumlular, İstanbullular söyleyecek. Pazar günü büyük bir demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız."

Seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, vatandaşlardan 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle destek istedi. Yıldırım, konuşması sırasına oturduğu koltuğa bakarak, "Koltuk da fiyakalı olmuş, daha basit bir şey olsaydı" demesi alandakileri güldürdü. - "Mehmetçik o gün göğsünü o zalimlere siper edenlerin adıdır" Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, vatandaşların 15 Temmuz'da bayrağa, milletin birliğine ve vatanın bütünlüğüne sahip çıktığı gibi 31 Mart'ta da devletin bekasına sahip çıkacağını söyledi. "PKK'sı, Kandil'i, FETÖ'sü, Pensilvanya'sı, batılı ülkelerdeki Türk düşmanları, bazı devletlerin derin yapıları hepsi bir araya geldiler ama bilmiyorlar ki Türk milleti ihtiyacı olduğunda tek bir yürek olmayı her zaman başarmıştır." ifadesini kullanan Akdağ, "31 Mart'ta bir kere daha tek yürek ve ses olarak Pasinler'den sesimizi haykıracağız." dedi. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirerek, vatandaşın yanlış yerde duranlara nerede durması gerektiğini 31 Mart'ta öğreteceğini dile getirdi.