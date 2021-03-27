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Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 28 Mart Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

27.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını, seneyi devretti. Dünya genelinde ve ülkemizde oldukça etkili olan COVID-19 pandemisi için alınan önlemler kapsamında bazı kısıtlamalar hala devam ediyor. 1 Mart tarihi itibariyle kontrollü normalleşme kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bazı illerde kademeli olarak kaldırıldı. Peki pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 28 Mart Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 28 Mart Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda, 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 farklı risk grubuna ayrıldı. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı sonrasında risk oranlarının güncelleneceği, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının değişebileceği bilgisi aktarılmıştı. Ancak 15 Mart tarihli Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlarda bir değişiklik olmadığını ve mevcut kararların aynı şekilde devam edeceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Koronavirüs risk haritasının renkli haritası ise henüz güncellenmedi.

Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 28 Mart Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

İLLERİN RİSK GRUPLARI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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