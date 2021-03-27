Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 28 Mart Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda, 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 farklı risk grubuna ayrıldı. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı sonrasında risk oranlarının güncelleneceği, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının değişebileceği bilgisi aktarılmıştı. Ancak 15 Mart tarihli Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlarda bir değişiklik olmadığını ve mevcut kararların aynı şekilde devam edeceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Koronavirüs risk haritasının renkli haritası ise henüz güncellenmedi.

Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." açıklamasını yaptı.