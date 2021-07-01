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Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumuyla ilgili İstanbul için yağmur uyarısı

01.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 1 Temmuz itibariyle normalleşme aşamasına geçerken, kısıtlamanın olmadığı ilk pazar günü için yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan İstanbul hava durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir" dedi.

Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumuyla ilgili İstanbul için yağmur uyarısı

Kısıtlamaların kaldırılması sonrası pazar günü havanın nasıl olacağı merak edilirken, İstanbul için sağanak yağış açıklaması geldi. Son günlerde sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da pazar günü için sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Doğan “Hava sıcaklıkları 33 dereceler civarında seyredecek, hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, yine mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde 29 dereceye düşecek. Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemizin sebebi hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi 33 derecelerde hissedeceğiz. Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var. Saat 10 ile 16 arasında sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlığı olanların güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur. Dışarı çıkacakların da güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur" diye konuştu.

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"YOĞUN YAĞIŞTAN SEL VE SU BASKINI OLABİLİR"

Hafta sonu yağmur beklendiğini söyleyen Bayram Doğan “Bu yağışlar yaz yağışları olması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlardır. 10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir. Uyarılık bir durum yok ama gök gürültülü sağanak yağışı olduğundan dolayı dolu yağışı olabilir, yıldırım düşmesi olabilir, yoğun yağıştan sel ve su baskını olabilir" dedi.

meteoroljı

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul normalleşme
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