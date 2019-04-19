Pazar günü İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

16 Nisan Salı günü İstanbul’dan başlatılan 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Sultanahmet Meydanı sona erecek. Bu kapsamda Pazar megakentte bazı yollar trafiğe katılacak.

16 Nisan Salı günü İstanbul’dan başlatılan 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Sakarya-İstanbul Etabı ile Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada bisiklet turunun 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Sakarya-İstanbul etabında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

Saat 13.30 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar;

Şekerpınar Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, (il sınırı), Opet Mehmetçik Tesisleri Kuzey Yol İstanbul istikameti Tem Otoyolu, Tuzla-Orhanlı Gişeler Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, Kurtköy Gişeler Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul istikameti mecidiye gişeler E-80 kuzey yol katılım, Sultanbeyli gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kartal-Samandıra gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Mirkelam tesisleri kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Çamlıca gişeler güneyden kuzeye dönüş - yan yol katılım, Mürselpaşa Caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak), Abdulezelpaşa Caddesi Seferikoz Sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak, Unkapanı köprü kapatılacak, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan Alt Geçit arası bağlı tüm cadde ve sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü kapatılacak, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı alt kapı girişleri, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan, Sahil Kennedy Cadde Zeytinburnu yeni varyanttan- Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar, Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeden sahil yoluna katılım, Sahil Kennedy Cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi Şişhane inişleri kapama, Tersane Caddesi Perşembe Pazarı kapama, Karaköyden Galata istikametine akım verilmeyecek.