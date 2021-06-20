Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken uygulanan tedbirler ve koronavirüs aşısıyla birlikte vakalarda azalış sürüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 20 Haziran itibarıyla uygulanan toplam aşı sayısı 41 milyon 61 bin 507, 1. doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 707 bin 661, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 353 bin 846 oldu.

SON 24 SAATTE 5 BİN 480 VAKA

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 480 oldu.

"TEMMUZDA RAHATLAMA SAĞLANABİLİR"

Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek.

KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ MASADA

Bu gelişmeler sonrasında gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olurken kısıtlamaların da esnetilmesi masada olacak. Alınan kararları toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

"PAZAR GÜNÜ YASAK KALKABİLİR"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir." açıklamasını yaptı.



