HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

20.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olurken hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı masada yer alacak konular arasında bulunuyor.

Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken uygulanan tedbirler ve koronavirüs aşısıyla birlikte vakalarda azalış sürüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 20 Haziran itibarıyla uygulanan toplam aşı sayısı 41 milyon 61 bin 507, 1. doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 707 bin 661, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 353 bin 846 oldu.

SON 24 SAATTE 5 BİN 480 VAKA

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 480 oldu.

Son Dakika: 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

"TEMMUZDA RAHATLAMA SAĞLANABİLİR"

Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek.

KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ MASADA

Bu gelişmeler sonrasında gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olurken kısıtlamaların da esnetilmesi masada olacak. Alınan kararları toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

"PAZAR GÜNÜ YASAK KALKABİLİR"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir." açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksinizMuharrem İnce: Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Erdoğan: Kabine sonrası müjdeyi verebiliriz

Erdoğan: Kabine sonrası müjdeyi verebiliriz

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş sınırı 30'a indi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş sınırı 30'a indi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.