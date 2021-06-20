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Pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezleri açık mı?

20.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında pazar günü market, fırın, manav ve alış veriş merkezlerinin açık olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayının ilk günü geçilen kademeli normalleşme sürecinde pazar günü nereler kaça kadar hizmet veriyor? İşte Pazar günü marketler, fırınlar ve manavların çalışma saatleri...

Pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezleri açık mı?

Yaşanan 17 günlük kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme kapsamında uygulanan yasaklar merak konusu olmuşken, pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezlerinin açık olup, olmadığı araştırılıyor. Peki pazar günü hangi işletmeler kaça kadar hizmet veriyor. Detaylar haberimizde...

PAZAR GÜNÜ MARKETLER, FIRINLAR, MANAVLAR AÇIK MI?

Haziran ayının ilk günü yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçildi. Geçilen bu süreçte yasaklar tam anlamıyla kaldırılmasa da, biraz daha esnetildi. Yayınlanan yeni genelge kapsamında yurt genelinde pazartesi gününden cumartesi gününe denk yasaklar uygulanmazken, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Bu doğrultuda yalnızca temel ihtiyaçların karşılanabileceği market, fırın ve manavlar belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 17.00'dan sonra ise paket servis hizmeti veren yerler hizmetine devam edebileceği de genelgede yer aldı.

Pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezleri açık mı?

PAZAR GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Türkiye’de uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan kararlar doğrultusunda hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasından hizmet veren alışveriş merkezleri(AVM) pazar kapalı olacak.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ GÜNLERDE UYGULANIYOR?

Haziran ayının birinci günü geçilen kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 05.00 saatleri arasında uygulanırken, Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecektir.

Pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezleri açık mı?

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