Pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezleri açık mı?

Yaşanan 17 günlük kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme kapsamında uygulanan yasaklar merak konusu olmuşken, pazar günü marketler, fırınlar, manavlar ve alışveriş merkezlerinin açık olup, olmadığı araştırılıyor. Peki pazar günü hangi işletmeler kaça kadar hizmet veriyor. Detaylar haberimizde...

PAZAR GÜNÜ MARKETLER, FIRINLAR, MANAVLAR AÇIK MI?

Haziran ayının ilk günü yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçildi. Geçilen bu süreçte yasaklar tam anlamıyla kaldırılmasa da, biraz daha esnetildi. Yayınlanan yeni genelge kapsamında yurt genelinde pazartesi gününden cumartesi gününe denk yasaklar uygulanmazken, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Bu doğrultuda yalnızca temel ihtiyaçların karşılanabileceği market, fırın ve manavlar belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 17.00'dan sonra ise paket servis hizmeti veren yerler hizmetine devam edebileceği de genelgede yer aldı.