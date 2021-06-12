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Pazar gününün tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

12.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme kapsamında pazar gününün tamamını kapsayan ve 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı.

Pazar gününün tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

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Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

AÇIK OLACAK YERLER

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

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