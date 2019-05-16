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Pazar parası yüzünden tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Mehmet S.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Mehmet S. (52) pazar parası olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Sultan S.'yi (49) bıçaklayıp, öldürdü. Daha sonra polise teslim olan Mehmet S., gözaltına alındı.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Ali İhsan Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet S., iddiaya göre evde, pazara gitmek isteyen eşi Sultan S. ile para olmadığı gerekçesiyle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet S. ekmek bıçağıyla Sultan S.'yi göğüs ve karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Sultan S. ağır yaralanırken, evden çıkan Mehmet S. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Mehmet S.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis, Sultan S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Sultan S.'nin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Mehmet S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Yaklaşık 20 yıllık evli olan çiftin 2 çocuğu olduğu belirtilirken, olay sırasında çocukların evde bulunmadığı kaydedildi. Mehmet S.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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