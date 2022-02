Pazar temizliklerini bir hobi haline getirmiş temizlik severlere özel evde olması gerekenler

Her şeyin düzenli ve pırıl pırıl olduğu bir ev, yaşam kalitesi ve sağlık için oldukça önemli. Temiz bir evde kendinizi çok daha huzurlu hissedersiniz ancak tatil günlerinizin tamamını yalnızca temizliğe ayırmanız gerekebilir. Tabii yeterince pratik ve kullanışlı temizlik ürünlerine sahipseniz iş değişiyor. Pazar temizliğini keyifli ve kolay hale getirmek için önerilerimize mutlaka göz atmalısınız. Öyleyse kolları sıvayın ve başlayalım!

1. Bu ürün evinizin "Babür"ü olacak

"İyi Aile Robotu" dizisindeki robot "Babür" gibi ev işlerimize koşturan bir yardımcımız olsa ne güzel olurdu değil mi? Siz de aynı düşüncedeyseniz bu ürüne bayılacağınıza eminiz. Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge, size ihtiyaç duymadan kendi kendine tüm evi temizliyor. Yeni nesil LDS lazer navigasyon sistemi sayesinde yönlendirmeye ihtiyaç duymuyor ve çevre koşullarını kolaylıkla algılıyor. Hem süpürme hem silme özelliğine sahip olduğu için de iki ayrı ekipman kullanma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Temizlik bittiğinde ise şarj istasyonuna otomatik olarak geri dönüyor. Yetenekli yardımcınız evinizi silip süpürürken size de sadece keyfini sürmek kalıyor.

2. Camlarınızda tek bir iz kalmayacak

Camlar, hava koşulları ve uçuşan tozlar nedeniyle çokça kirlenebiliyor. Düzenli olarak temizlenmediklerinde ise hem dışarıdan çirkin görünüyorlar hem ışığın evinize girmesini engelliyorlar. Bu nedenle pazar temizliğinde mutlaka camları da silmelisiniz. Cambrot Win3030 Otomatik Cam Silme Robotu ile bu işi çok daha pratik bir şekilde yapacağınıza söz veriyoruz. Bu ürün uzaktan kumanda ve telefon ile kontrol edilerek otomatik temizlik yapıyor. Yani cam silmek için saatler harcamak ve kolları, bacakları yormak yok. Bu ürün sayesinde ulaşılamaz yükseklikteki tüm camları ve cam yüzeyleri oturduğunuz yerden temizleyebilirsiniz.

3. Dip köşe temizliğin püf noktası

Parkelerden mobilya altlarına kadar tüm evi süpürdükten sonra yerleri silmeden olmaz. Haydi bu işi de biraz kolaylaştıralım. Vileda'nın Ultramat Turbo Komple Set'inin dikdörtgen şekilli paspası evin tüm köşelerinde mükemmel temizlik sağlıyor. Döner başlığı sayesinde ulaşılması en zor olan yerlere bile kolayca ulaşıyor. Süper emici mikrofiber paspası ise saçaklı modellerin aksine kiri dağıtmıyor ve kısa sürede temizlik yapmayı mümkün kılıyor. Ayrıca dayanıklı teleskopik sapı da 55 cm'den 130 cm'ye kadar uzayarak farklı boylarda kullanılabilir. Paspası suya batırın, mekanizmasıyla kolayca fazla suyu sıkın ve yerleri silmeye başlayın. Sonuç sizi çok mutlu edecek.

4. Tavan ve duvarları unutmayın

Temizlik yaparken genelde tavan ve duvarları es geçiyoruz. Ancak yemek kokusu, yağ lekesi, rutubet ve parmak izi gibi sebepler yüzünden çabucak kirlenen bu yerlerin mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmediği takdirde bu izler kalıcı hale gelebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Truncukoli Temizlik Seti Aparatı'ndan yardım alabilirsiniz. Setin içerisinde yer alan üçgen başlık duvar silme mopu, duvar ve tavandaki lekeleri gidererek yüzeylere daha parlak bir görünüm kazandırıyor. Üçgen başlığı sayesinde ulaşılması güç yerlerde ve köşelerde detaylı temizlik yapmak mümkün. Bezleri, işiniz bittikten sonra makinede yıkayabilir ve yeniden kullanıma hazır bir hale getirebilirsiniz.

5. Kovalarla uğraşmaya son!

Bir taşla iki kuş vurmak isteyenler Scotch-Brite Deterjan Hazneli Temizlik Sistemi'ne bayılacak! Ürün, yer silme ekipmanının sopası ile kovasını tek bir mekanizmada toplayarak işinizi kolaylaştırıyor. Anlayacağınız vileda kovasını oda oda taşımak zorunda kalmazsınız. Çıkarılabilen deterjan haznesini deterjanlı bir karışım ya da suyla doldurun, sonrasında deterjanı püskürtmeyi sağlayan tetiğe basarak tüm evi baştan sona temizleyebilirsiniz. En ufak toz zerrelerini dahi kolaylıkla temizleyen mikrofiber bezi anti bakteriyel özelliği ile oldukça hijyenik. Bu sayede evinizi tüm kir ve mikroplardan arındırarak daha sağlıklı bir ortam elde edebilirsiniz. Çok pratik ve etkili olan bu ürünün vazgeçilmeziniz olacağına eminiz.

6. Peki ya tuvalet ve banyo temizliği?

Pazar temizliği dendi mi tuvalet ve banyoyu unutmak olmaz. Evet, tuvalet temizlemek, çok hoşnut olacağınız bir durum değil ancak size önereceğimiz ürünle çok pratik. Power Scrubber 3 Adet Naylon Matkap Fırça Seti, banyo ve tuvalet temizliğini işkence olmaktan çıkarıyor. 3 farklı boyu bulunan ürünü matkap yardımıyla kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz fırçanın sivri ucunu matkaba yerleştirerek küveti, lavaboyu ya da tuvaleti temizleyebilirsiniz. Bu, yüzeylerle doğrudan temas etmenizi önlüyor ve temizlik için harcayacağınız enerjiyi en aza indiriyor. Dilerseniz ürünü halı ve farklı yüzeyleri temizlemek için de kullanabilirsiniz.

7. Etkili bir mutfak temizliği için

Mutfakta hiçbir şeyi atlamadan ayrıntılı temizlik yapmak çok önemli. Bu nedenle pazar temizliğinin neredeyse tümünü mutfağa ayırmak gerekebiliyor. Ancak elinizin altında Sünger Fiber Fırça Saplı Mutfak Temizleme Aleti gibi bir süper kahraman varsa işler değişiyor. Ürün tabaktan tencereye, lavabodan tezgaha kadar tüm mutfak eşyalarını kısa sürede tertemiz yapıyor. Üstelik bunu yaparken de yüzeylere asla zarar vermiyor. Sünger lifleri suya maruz kaldığında yumuşacık oluyor ve deterjanla birlikte güzelce köpürüyor. Bu sayede az bir deterjanla çok büyük işler başarabilirsiniz. Ürünün tutucu ile duvara monte edilebilmesi ise büyük bir kolaylık sağlıyor.

8. Temizliğe renk getirin

Normal bezlere oranla çok daha ince ipliklerle dokunan MR.SIGA Mikrofiber Temizlik Bezleri, pazar temizliğinin kurtarıcısı olabilir. Ürün, fayanstan cam silmeye kadar geniş bir alanda kullanılmasıyla adeta bir joker. Masaya dökülen suya, tozlanan eşyalara ya da lekelenmiş bir yüzeye bu bezlerle müdahale edip istediğiniz sonucu kolayca alabilirsiniz. Tekrar kullanılabilir ve uzun ömürlü olmaları sizi sürekli yeni bez alma derdinden kurtarır. %85 polyester ve %15 naylondan üretilen bezler, yüzeylerde iz bırakmıyor. Bu sayede yaptığınız işin tekrar üzerinden geçmek zorunda değilsiniz. Pembe, mavi, sarı ve yeşil renkleriyle enerjinizi yükseltecek bu ürünlere mutlaka şans verin.

9. Temizlik zahmet olmaktan çıkıyor

MagiDeal El Süpürgesi ile hijyenik bir ortam sağlamak için ciddi bir mesai harcamaya son! Öncelikle ürünün taşınabilir ve kablosuz olması her alanda kullanılmasını mümkün kılıyor. 120 W motoru geride ne bir yemek kalıntısı ne bir toz zerreciği bırakıyor. Bu el süpürgesi ile dolap raflarından bilgisayar klavyesine kadar tüm yüzeyleri süpürebilirsiniz. Üstelik klasik süpürgelerin aksine ağır değil ve çalışırken gürültü çıkarmıyor. Bu sayede temizliğe istediğiniz saatte başlayabilirsiniz. Ürün, bataryayla çalışıyor ve çabucak şarj edilebiliyor. Şarj edildikten sonra gün içinde sizinle her yere gelen en büyük yardımcınız o olacak.

10. Toz almak kolaylaşıyor

Evimizin her köşesini her zaman temiz tutmak hiç kolay değil! Örneğin detaylı temizlik yapmamıza rağmen avizeler ya da mobilya köşeleri tozlu kalabilir. Peki, tozlardan tamamen kurtulmanın en iyi yolunu öğrenmeye ne dersiniz? Vicloon 2'si 1 Arada Tüy Toplayıcı Seti, göz açıp kapayıncaya kadar her yeri tertemiz yapmak için en iyi seçim. Ürün, iki adet çıkarılabilir tüy başlığı içeriyor. Bu başlıklar tüm mobilyalarda ve yüzeylerde biriken tozu en iyi şekilde alır. Uzatma çubukları sayesinde asılı çerçeveleri ve duvarları, merdiven ya da tabure kullanmadan temizlemenize imkan veriyor. Ürün temizlerken tozu dağıtmıyor, böylece verimli ve hijyenik bir temizlik sağlıyor.