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Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 07:32 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.

Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.

Ertek, AA muhabirine, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

"HAFTADA İKİ GÜN PAZAR AÇIYORUM"

Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, "ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum." dedi.

Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi." ifadesini kullandı.

Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, "Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

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