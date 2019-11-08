Pazar tezgahında unutulan para dolu çantayı sahibine verdi

Tekirdağ’da pazar tezgahında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştıran pazarcı Şenol Erol Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Pazarda unutulan içi para dolu çantayı vatandaşa ulaştıran pazarcı Şenol Erol’a teşekkür belgesi verildi. Şenol’a belgesini veren Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, “Perşembe pazarında bir vatandaşın tezgahta kaybolan çantasını bulup görevlilere teslim eden esnaf Şenol Erol’a Başkanımız Cüneyt Yüksel’in selamlarını ve teşekkürlerini ilettik ve kendisine teşekkür belgesini sunduk” dedi.



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