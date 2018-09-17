Pazar yeri eylemine vatandaş tepkisi

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- DANIŞTAY kararıyla kapatılan ve kendilerine yeni yer sağlanması konusunda daha önce İzmir'de birçok kez eylem yapan Özkanlar pazar yeri esnafı, seslerini duyurmak için yine eylem yaptı. Bir vatandaş ise pazar yeri yüzünden cenaze ve hastalarını evlerinden çıkaramadıklarını belirterek, esnafa tepki gösterdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar pazar yeri, bölgede oturan bazı ilçe sakinlerinin kaldırılması için açtığı davanın lehlerine sonuçlanması ve Danıştay 8'inci Dairesi'nce kararın onanmasıyla ocak ayından sonra bir daha kurulmadı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp yürüyüş düzenledi. Metin Oktay Parkı'nda bir kez daha toplanan pazarcı esnafı sorunun çözülmemesini protesto etti. Esnaf adına açıklama yapan Özkanlar pazar yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, "Sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na gittik. 'Ben, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile konuşmuyorum' dedi. CHP içindeki çekişmeler, anlaşmazlıklar yüzünden esnaf olarak mağdur olduk. İzmir'in birçok semtindeki pazar yeri esnafı kayıt altında bile değilken, biz Özkanlar pazarcı esnafı olarak vergi mükellefiyiz. Zamanında Balçova'daki sorun viyadük altının verilmesiyle çözüldü. Ancak bizim sorunumuz bir türlü çözülmüyor. Üstelik yaptığımız bu eylemlerden ve sorunun basına yansımasından dolayı sürekli esnaf olarak tehdit ediliyoruz" dedi. Acar'ın konuşması sırasında parka gelen bir kadın, pazar yerinin kurulduğu yerde oturduğunu belirterek, "Ben burada oturuyorum. Pazar yeri yüzünden cenazemizi, hastamızı apartmandan çıkartamadık. Biz 'pazar kurulmasın' demiyoruz ancak vatandaşın da görüşünü dinleyin" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal da esnafa destek verdi. Hükümet olarak pazar yeri için yeni yer gösterilmesi konusunda esnafın yanında olduklarını belirterek, sorunun yerel yönetimlerdeki çekişmeden kaynaklandığını söyledi.