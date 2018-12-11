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Pazar yerinde kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 23:33 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, pazar yerinde alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilen ve kendisini yakalamak isteyen kişilere bıçak çekip kaçan şüpheli A.K., tutuklandı.

Pazar yerinde kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, pazar yerinde alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilen ve kendisini yakalamak isteyen kişilere bıçak çekip kaçan şüpheli A.K., tutuklandı. Şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu, 3 'hırsızlık' ve 'başkasına ait kimlik kullanmak' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Manavgat’ta turistik Pazartesi Pazarı'nda meydana geldi. Alışveriş yapan kadına, tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanmak istedi. Bıçak çekerek olay yerinden kaçan şüpheli bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi sığındığı iş yerinde gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerindeki kimliğin sahte olduğu, alınan parmak izinden gerçek adının A.K. olduğu ve 3 'hırsızlık' ile 'başkasına ait kimlik kullanmak' suçundan arandığı tespit edildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği savcılıkta suçlamaları kabul etmezken, kendisine karşı saldırı yapıldığını ve bıçakla kendisini koruduğunu iddia etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen A.K. ‘cinsel istismar’ suçuyla birlikte hakkında daha önceden verilen yakalama kararları nedeniyle tutuklandı.

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