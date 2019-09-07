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Pazar yerinde kalan aile eve yerleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'a gelen tarım işçisi aile, anne Nermin Kısaç’ın rahatsızlanması sonrasında iş bulamayıp kentte kalınca sokakta yaşamaya başladı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'a gelen tarım işçisi aile, anne Nermin Kısaç’ın rahatsızlanması sonrasında iş bulamayıp kentte kalınca sokakta yaşamaya başladı. 1,5 aydır baba üç evladı ve torununun kentteki pazar yerinde yaşadıklarının haber alınması üzerine Çorum Belediyesi aileye sahip çıktı.

Balıkesir'de yaşayan ve tarım işçisi olan Cengiz ve Nermin Kısaç iş bulmak için çocukları Kader, Emirhan, Bahriye ve torunları Emre Kısaç ile birlikte 1,5 ay önce Çorum’a geldi. Nermin Kısaç, burada rahatsızlanarak beyin felci geçirdi. Nermin Kısaç’ın tedavisi kentteki özel hastanede devam ederken, iş bulamayan ve kalacak yerleri de olmayan Cengiz Kısaç ile 3 çocuğu ve torunu Buharaevler Mahallesi’ndeki semt pazarında etrafını sebze kasalarıyla çevirdiği bir alanda yaşamaya başladı. Ailenin durumunu öğrenen Çorum Belediyesi devreye girdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak’a talimat vererek aileye sahip çıkılmasını ve hemen bir eve yerleştirilmelerini istedi. Zabıta Müdürü Sak, dün gece ailenin kaldığı pazar yerine gitti. Sak, ailenin en kısa sürede bir eve yerleştirileceğini söyledi. Cengiz Kısaç çalışmak istediğini ancak iş bulamadığı için bu duruma geldiklerini söyleyerek verilecek yardım için teşekkür etti.

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