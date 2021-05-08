Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendisini savundu

Tam kapanma dönemi içerisinde Keşan’da 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ve fide satışı yapacak pazar yerleri kuruldu. İlçe genelinde 7 ayrı noktada kurulan diğer semt pazarları gibi bir pazar yeri de belediye kompleksinde kuruldu.

Sabah saatlerinde görevliler tarafından denetimlerin yapıldığı Keşan Halk Pazarının girişinde zabıta ekipleri HES Kodu sorgusu yaparken, polis ekipleri ise pazar yeri içinde maske kontrolü yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alınan pazar yerinde bazı girişler ise tamamen kapatıldı.

GENELGE HATIRLATILDI

Pazar yerinde denetimlerine devam ederken ekiplerin HES Kodu sorgusuna bir kadın takıldı. Yanındaki çocuklar ile içeri maskesiz bir şekilde girmek isteyen kadına ekipler izin vermedi. Girişte bulunan yetkililer son genelgeyi hatırlatarak girmesine izin veremeyeceklerini söyledi; ancak kadının içeri girmekte ısrarcı olması üzerine bölgeye polis ekipleri çağırıldı.

"GENELGELER ANAYASANIN ÜZERİNDE YER ALAMAZ"

Kendisine başkalarının sağlığını tehdit edemeyecekleri ve bu şekilde içeri giremeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan polislere direnen kadın, maske ve HES kodunun olmadığını ve kanunlarda böyle bir yükümlülüğün olmadığını iddia ederken, kendisini "Genelgeler hiçbir zaman anayasanın üzerinde olamaz, bu benim anayasal hakkım. Ben o kimyasal bez parçasını ağzıma takıp havasını solumak istemiyorum. Ben doğal yaşamaya dikkat eden biriyim, yediklerim içtiklerime dikkat eder organik almaya çalışıyorum. Maskelerin koruduğuna dair bilimsel bir kanıt yok" sözleriyle savundu.