Pazar yerleri genelgesi, ürünlerini çöpe atmak zorunda kalan çiftçiyi rahatlatır mı?

Ancak çiftçilere ve tarım sektörü temsilcilerine göre bu genelge ile semt pazarlarının sadece birkaç gün açık kalması çiftçinin zararının karşılanması için yeterli değil.

Pazartesi akşamı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış ve tarımsal ürünlerin zayi olabileceğinin tespiti üzerine pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacağı belirtildi.

Tarlalardan toplanan ürünlerin mevsim dolayısıyla tam da bollaştığı bu dönemde pazarların kapanmasıyla sebze ve meyveler hallerde yığıldı.

Bir ailenin bir ton üründen zararı 30 bin TL

Son günlerde çiftçinin ne kadar ürününü imha etmek zorunda kaldığı, üreticinin toplam zararının ne kadar olduğu ya da bu zararın karşılanıp karşılanamayacağı ise bilinmiyor.

Ellerindeki tonlarca ürünü çöpe dökmek zorunda kalan üreticilerin yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri Antalya'nın Kumluca ilçesi.

Ailesi bölgedeki küçük üreticilerden biri olan üniversite öğrencisi Gözde, ailesinin imha etmek zorunda kaldığı bir ton üründen ötürü zararının 30 bin TL civarında olduğunu anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan Gözde, "Biz küçük bir çiftçiyiz. Sadece benim ailemin iki dönümlük arazisindeki beş ton biber ağaçta bekliyor. Bu biberleri götürüp satamayacağımız için imha edilmek için bekliyorlar" dedi.

"Yasaklar kalkınca bedelini tüketici ödeyecek"

Gıda ve tarım sektöründe eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmeti veren Kibele Projekt girişiminin kurucu ortağı Yusuf Kurt, son bir haftada yaşanan bu gelişmelerin nedenini "plansızlık" olarak özetliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kurt, pandemi boyunca plansız kararların alındığını vurgulayarak halen üreticinin 17 Mayıs'tan sonra ne yapacağının belli olmadığını söylüyor.