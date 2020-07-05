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Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir çift, yeni tip korona virüsle mücadele nedeniyle düğünlerini halk pazarında yaptı. Davetliler maske takıp ateşleri ölçülerek düğün alanına alındı.

Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu

Yeni tip korona virüsle mücadele nedeniyle düğün yapacak çiftler ve düğün salonları yeni normalleşme sürecine tedbirli girdi. Zonguldak’ta da Esra ve Mahmutcan Küçük çifti, düğün yeri tercihini salon yerine halk pazarından yana kullandı. Kentte esnaflık yapan Mahmutcan Küçük, tedbirlerin sıkı olması sebebiyle salon yerine halk pazarını tercih etti. Alınan tedbirler doğrultusunda düğüne gelen davetlilerin girişte ateşleri ölçüldü, maskesiz gelenlere maske verildi. Davetlilere ayrıca kolonya da kullandırıldı. Tedbirleri daha da ileriye götüren çift, erkekler ve kadınlar olmak üzere düğünü alanını ikiye böldü. Hafta günleri tezgahların kurulduğu alana kurulan masalara oturanlar, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

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Damat Mahmutcan Küçük, "Kapalı alanlarda izin vermiyorlardı. Okul önlerinde de izin verilmedi. Mecburen böyle bir seçenek oldu. Bizim de doğduğumuz büyüdüğümüz yer burası. Burada düğün yapalım dedik. Sağolsun esnaf ağabeylerimiz de bize yardım etti. Yol gösterdiler. Bu şekilde düğünü yaptık. Masalar tedbirli şekilde, maskemiz, kolonyamız var. Eksiğimiz yok. Düğüne gelenlerin ateşleri de ölçülüyor. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

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Düğün, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından duaların yapılması ve takı merasimi ile sona erdi.

İHA

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