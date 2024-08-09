Pazara gelenler şaştı kaldı! Müşteriye kötü davranınca... Herkes o pankarttaki yazıyı konuşuyor

Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba pazarında 7 tezgah yeri bulunan pazarcı, iddiaya göre bir süreden bu yana pazarcılara tahsis edilen alanın çizgilerine uymayarak yürüyüş yolunu işgal etti ve müşterilere kötü davranışlar sergiledi. Kendisini uyaran Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine "Ne yapacaksanız yapın" dediği belirtilen pazarcı ile ilgili karar, belediye encümenine bırakıldı.

Belediye encümeni ise, 5957 sayılı 'Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden hazırlanan Pazar Yerleri Yönetmeliği kapsamında; pazarcıya, belirtilen kurallara uymadığına dair karar alarak bir haftalık tezgah açmama cezası verdi.

Geçen hafta yapılan uyarının ardından bu hafta, pazarcının semt pazarında tezgah açtığı yere belediye zabıta kamyoneti getirilerek park edildi ve çevresine bariyerler konuldu.

Kamyonetin üzerine tezgah açmama cezası uygulandığına dair bir pankart asıldı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Pazara gelenler tezgah kapatma cezasına şaşırdı. Terzi Muhterem Koçyiğit, "Tezgah sınırlarına uyulmamışsa kapatma kararı doğrudur" derken, pazarcı Mustafa Karaosmanoğlu, "Çok güzel bir uygulama. Devletin verdiği karar yerinde. Cüzdan çalınma olaylarının da önüne geçer. Bu karar ne esnaf ne vatandaşın zararınadır. Diğer belediyelere örnek olmasını istiyorum" dedi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır