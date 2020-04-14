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  4. Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Burdur'da halk pazarı girişinde oluşan 1 kilometrelik kuyruk havadan görüntülendi. Salı günleri kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanınca kuyruğun sonu gelmedi. Tek tek ateşi kontrol edilerek ve dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek pazara alınan vatandaşlar, sıra beklerken sosyal mesafe kuralını da göz önünde bulundurdu.

Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti. Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur halk pazarı koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
pazarlarıda yasaklayın, halk gitmesin. Ondan sonra yok maske takmadın, yok sosyal mesafeyi korumadın,zaten esnaf mecburiyetten öylesine maske takmış hepsi çeneye indirmiş vatandaş yine şeçerek alma peşinde, hastalansa belki seçtiğini yiyemeyecek.
Bazı vatandaşlar duruma isyan etti ne demek? Virüs bu. Bulaşmayacaksın arkadaş.
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