HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pazara gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı

Pazara gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı

22.11.2020 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da pazara gitmek için evinden çıkan adam, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi 2.

Bursa’da pazara gitmek için evinden çıkan adam, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi 2. Halep Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Zafer K., pazara gitmek için evinden çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, karşısına 2 kişi dikildi. Belindeki tabancasına sarılan bir kişi, tetiğe bastı. 5 el ateş edilen silahtan çıkan kurşunların 2’si Zafer K.’nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken, Zafer K. ise kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zafer K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Diyarbakır'da yol kesip lastik yaktılarDiyarbakır'da yol kesip lastik yaktılar
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

Korona partisine polis baskını!

Korona partisine polis baskını!

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR testi için farklı fiyat tarifesi uygulayan kuruluşlara yaptırım

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, yol kesip lastik yaktılar

Diyarbakır'da yol kesip lastik yaktılar

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.