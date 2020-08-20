Pazara gitmelerinin yasaklandığını pazarda öğrendiler: Üşütmek üzereyiz kafayı

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, çeşitli alanlara girişleri ve açılış düğün cenaze törenlerine katılmaları kısıtlandı. Koronavirüs vakalarının arttığı ve bu kapsamda çeşitli kısıtlamaların getirildiği Kocaeli’de pazarlarda yine sosyal mesafeye uyulmadı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Pazar yerinde 65 yaş üstü vatandaşlar getirilen kısıtlamayı pazar yerinde öğrendi.

"ÜŞÜTMEK ÜZEREYİZ KAFAYI"

Kısıtlama haberini alışveriş yapmaya geldiği pazar yerinde öğrenen 75 yaşındaki Muhittin Çalık, "Üşütmek üzereyiz kafayı, yani hep 65 üstüne kısıtlama getiriliyor. Buraya niye geldik. Çünkü çocuklar kendi işlerini görüyorlar, çalışıyorlar. Kahvelerde ve bahçelerde oturanlara gidin sorun. Tamam biliyoruz tehlikesi var. Maskemiz var değil mi, daha ne. Tabii ki bizi düşündükleri için kısıtlama getiriyorlar. Biz kabul ediyoruz bunu. Asıl cezalandırılması gerekenler bahçe ve parklarda oturanlar” dedi.

"HER ŞEYİN ÇARESİ VAR AMA CAHİLLİĞİN ÇARESİ YOK"

65 yaşındaki Saadettin Kaynar ise, virüsün yayılmasında en çok gençlerin payı olduğunu belirtti. Kaynar, "Esas gençlikte hata var. Bizde yoktur. Gençlerden kapıyoruz hastalığı. Benim dezenfektanım var, otobüslerde de vatandaşlara dağıtıyorum. Keşke herkes de benim gibi duyarlı olsa. İnsan öncelikle kendisine saygı duyacak ki topluma da saygı duysun. Maalesef vaziyeti görüyorsunuz. Deminden beri pazarda sakına sakına yürüyorum. Bu vaziyette hastalığın çaresi olmaz. İlk önce insanın kendisine saygı duyacak. Büyüklerimizin de dediği gibi mesafe maske ve temizlik. Her şeyin çaresi var ama hastalığın çaresi yok” diye konuştu.